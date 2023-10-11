ЕС предупредил Илона Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле
Европейский союз может принять меры против Х (Twitter) из-за распространения дезинформации относительно террористических атак ХАМАС на Израиль.
Это было высказано в письме еврокомиссара Тьерри Бретона, который обратился к владельцу соцсети Илону Маску, передает The Guardian.
Бретон утверждает, что Х используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС после террористических актов, совершенных ХАМАС против Израиля.
В письме указано, что на Twitter распространялись фальшивые и искаженные изображения и факты, включая старые изображения из вооруженных конфликтов, которые не имели отношения к текущим событиям, или военные кадры из видеоигр. Эта информация является обманчивой.
Бретон призвал Маска дать ответ и сотрудничать с правоохранительными органами ЕС относительно дезинформации в Х.
Стоит заметить, что в ЕС вступили в силу законы, регулирующие контент в соцсетях на их территории, и Маску грозит штраф в размере 6% от доходов от Х или полная блокировка в ЕС, если он откажется выполнять требования.