



ЕС осудил ХАМАС, но призвал Израиль к "сдержанности"

Европейский Союз осудил террористическую организацию ХАМАС за использование больниц и мирное население Газы в качестве живого щита.



Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он также призвал Израиль проявить "максимальную сдержанность" для защиты гражданского населения Газы.



"ЕС серьезно обеспокоен углубляющимся гуманитарным кризисом в Газе", — сказал Боррель.