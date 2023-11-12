ЕС осудил ХАМАС, но призвал Израиль к "сдержанности"
Европейский Союз осудил террористическую организацию ХАМАС за использование больниц и мирное население Газы в качестве живого щита.
Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Он также призвал Израиль проявить "максимальную сдержанность" для защиты гражданского населения Газы.
"ЕС серьезно обеспокоен углубляющимся гуманитарным кризисом в Газе", — сказал Боррель.