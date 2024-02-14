



Эрдоган захотел восстанавливать Газу

Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству с Египтом в деле по восстановлению Газы. Об этом он сказал во время своего нынешнего визита в Каир. Напомним, что Эрдоган не был в Египте с 2012 года. Кроме того президент Турции пообещал увеличить торговлю с Египтом до $15 млрд в краткосрочной перспективе.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/JAz4KysrwM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 14, 2024

На совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в Газе стала главной темой переговоров, добавив, что обе страны оценивают сотрудничество в области энергетики и обороны.Визит знаменует собой важный шаг на пути к восстановлению отношений между региональными державами, чьи связи испортились из-за военного переворота в Египте в 2013 году и его последствий для “Братьев-мусульман”.