



Эрдоган, не осуждающий ХАМАС: Израилю нужно прекратить это "безумие"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Израиля прекратить операцию в Газе против ХАМАСа.



"Израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь направлены против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских, усугубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки", - сказал он.



Турецкий лидер пригласил на пропалестинских митинг в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, чтобы показать всему миру "солидарность с палестинскими братьями и сестрами".



Стоит отметить, что Турция была одной из 120 стран, проголосовавших на Генассамблее ООН за резолюцию с призывом к "гуманитарному перемирию" в Газе. Когда Канада выдвинула поправку об осуждении ХАМАСа за зверства, Анкара ее отклонила.