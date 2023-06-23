



Эрдан: СБ ООН должен осудить проникновение “Хизбаллы” на север Израиля

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен осудить "Хизбаллу" за пересечение границы Израиля и строительство трех временных военных сооружений, заявил посол Израиля Гилад Эрдан.



"Несколько недель назад к югу от "голубой линии" были возведены две временные постройки (контейнер и палатка), пересекающие ее более чем на 30 метров вглубь территории Израиля", — сказал Эрдан в письме, которое он направил в совет в четверг.



"Еще одна палатка была установлена ​​рядом с первой, в 55 метрах к югу от "голубой линии" и на территории Израиля", — заявил он. Он добавил, что строительство сооружений на израильской территории "представляет собой грубое нарушение суверенитета Израиля".



Оба инцидента свидетельствуют о расширении сил "Хизбаллы" вдоль границы с Израилем, сказал он, добавив, что за последний год "Хизбалла" построила как минимум 27 новых военных аванпостов вдоль северной границы Израиля, которые укомплектованы ее элитными силами Радиан.



По словам Эрдана, присутствие этих структур подчеркивает неспособность ливанского правительства и вооруженных сил контролировать иранскую прокси-террористическую группировку, которая находится на границе с Израилем.



Эрдан пояснил, что Израиль неоднократно передавал информацию об этих военных аванпостах Временным силам ООН в Ливане и поднимал этот вопрос перед Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Израиль 'ожидал, что ООН сообщит о грубых нарушениях… и доведет эти тревожные события до сведения Совета Безопасности", — сказал он, добавив, что ливанское правительство должно обеспечить удаление аванпостов.



"Хизбалла" систематически лишает ВСООНЛ возможности выполнять свои основные задачи, чтобы обеспечить беспрепятственное наращивание военной мощи в Южном Ливане", — сказал Эрдан.



"Израиль не приемлет никаких нарушений своего суверенитета и оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своей территории", — заявил Эрдан.



"Совет Безопасности, — заявил он, — должен потребовать от ливанских властей действовать немедленно и без дальнейшего промедления, чтобы демонтировать и убрать эти сооружения".



