



Эрдан раскритиковал конгрессвумен за обвинения Израиля в убийствах в Газе

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг резкой критике конгрессвумен-демократа Кори Буш после того, как она обвинила Израиль в убийстве детей в Газе.

"Мое сердце разрывается из-за десятков палестинцев, включая детей, убитых Израилем в Газе. Палестинцы тоже заслуживают того, чтобы жить без осады и бомбардировок. Израиль должен прекратить блокаду. И Конгресс должен прекратить финансирование израильского апартеида", — сказала она.

В ответ Эрдан обвинил конгрессвумен-демократа в невежестве.

"В лучшем случае этот твит — невежество. В худшем - она сильно ненавидит Израиль. Не привлекая палестинский "Исламский джихад" к ответственности за его терроризм, включая убийства палестинских детей, член палаты представителей Буш дает зеленый свет террору против невинных израильтян. Позор", - написал Эрдан в Twitter.