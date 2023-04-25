



Эрдан покидает зал заседаний в Совбезе ООН в День памяти в знак протеста

Заседание Совета Безопасности по “палестинскому вопросу” проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под руководством России.



“Сегодня один из самых священных дней в году для Государства Израиль, — говорит посол Израиля Гилад Эрдан. - Мы неоднократно просили перенести сегодняшние дебаты, описывая глубокую важность дня, но, к сожалению, этот совет отказался сдвинуться с места”.



“Сегодняшняя дискуссия перешла все границы, — говорит он. - Пока израильтяне скорбят, этот совет, как обычно, услышит более вопиющую ложь, осуждающую Государство Израиль и ложно изображающую его корнем всех проблем региона”.



Эрдан зачитал совету имена израильтян, погибших при исполнении служебных обязанностей или в результате терактов в прошлом году, и зажег поминальную свечу.



Он вышел из зала вместе с остальной частью израильской делегации. “Я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение. Эти дебаты позорят падших, и Израиль не будет в них участвовать”, — говорит он.

