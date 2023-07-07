



Эрдан: ПА позволила иранскому террору закрепиться в Иудее и Самарии

Палестинская автономия позволила Ирану закрепиться в Иудее и Самарии и поддержала его террористическую деятельность там.



Такое заявление сделал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в преддверии заседания Совбеза ООН относительно контртеррористической операции в Дженине.



"Палестинская автономия не только не предпринимает никаких действий против терроризма, но и допускает появление опорных пунктов иранского террора в таких районах, как Дженин и Шхем", — подчеркнул Эрдан.



Посол напомнил, что Израиль столкнулся за последний месяц с волной кровопролитного террора.



"Эта волна была совершена палестинскими террористами, связанными с ХАМАСом и палестинским "Исламским джихадом", при руководстве и финансировании Ирана, а также при поддержке ПА", - подчеркнул он.



По словам Эрдана, за последний год 52 израильтянина были убиты палестинскими террористами.



"На прошлой неделе, 26 июня, из Дженина в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Израиль также столкнулся с угрозой минометных обстрелов из этого района", — отметил он.



Проведение закрытого заседания Совбеза инициировали ОАЭ совместно с Францией, Китаем и Бразилией. По подсчетам ООН, в ходе контртеррористической операции было перемещено около 3500 палестинцев, также повреждены дома и магазины.



"Пострадали школы и больницы. Были нарушены водопроводные и электрические сети. А нуждающимся людям не давали доступа к необходимой помощи и помощи", — сказал ранее генсек ООН Антониу Гутерриш.



Он призвал Израиль "проявлять сдержанность" и применять только "пропорциональную силу".



