



Эр-Рияд о ситуации в Израиле и Газе: необходимы срочные меры

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан прокомментировал продолжающуюся войну в Израиле и ситуации в Газе.



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Каире.



"Трагические события в Газе требуют от нас принятия срочных мер по прекращению огня, защите мирного населения и освобождению пленных", - сказал Фархан.



Эр-Рияд потребовал немедленного открытия гуманитарных коридоров в Газу и осуждения любой попытки "перемещения палестинцев".