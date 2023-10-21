Новости » Арабо-израильский конфликт
Эр-Рияд о ситуации в Израиле и Газе: необходимы срочные меры
21.10.2023 15:24 Алина Груднева

Эр-Рияд о ситуации в Израиле и Газе: необходимы срочные меры

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан прокомментировал продолжающуюся войну в Израиле и ситуации в Газе.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Каире.

"Трагические события в Газе требуют от нас принятия срочных мер по прекращению огня, защите мирного населения и освобождению пленных", - сказал Фархан.

Эр-Рияд потребовал немедленного открытия гуманитарных коридоров в Газу и осуждения любой попытки "перемещения палестинцев".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы