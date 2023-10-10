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Эмираты предупредили Асада: не вмешиваться!
10.10.2023 10:32 Катя Шульц

Эмираты предупредили Асада: не вмешиваться!

Высокопоставленные чиновники в Абу-Даби настойчиво предостерегают сирийский режим Башара Асада не ввязываться в конфликт Израиля и ХАМАСа.

Эмираты также проинформировали администрацию Байдена о передаче послания Асаду. Сейчас все силы мирового сообщества направлены на то, чтобы эта война не переросла в региональный конфликт при ситуации, если вмешаются Ливан или Сирия.

По некоторым данным, Абу-Даби нормализовал отношения с Сирией, и даже пригласили Асада посетить Эмираты. На данном этапе Эмираты имеют куда большее влияние на Сирию, чем другие арабские страны.
 

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