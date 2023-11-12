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Эмир Катара - Байдену: немедленно прекратить кровопролитие в Газе
12.11.2023 21:45 Алина Груднева

Эмир Катара - Байдену: немедленно прекратить кровопролитие в Газе

Президент США Джо Байден созвонился с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАСом.

Американский лидер выразил собеседнику признательность за дипломатические усилия.

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Катарский шейх в ходе разговора сказал Байдену о необходимости "немедленного прекращения огня и кровопролития" в Газе для защиты гражданского населения.

Также он настоял на необходимости постоянной работы египетского контрольно-пропускного пункта "Рафиах" для эвакуации раненых жителей Газы и иностранцев. Обсуждались, помимо прочего, усилия Дохи по освобождению похищенных, удерживаемых террористами в Газе.

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