



Эли Коэн обвинил ПА в поддержке и финансировании терроризма

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ("Ликуд"), в настоящее время присутствующий на ежегодной конференции Всемирного экономического форума в Давосе, сделал заявление, касающееся ПА.



Коэн прокомментировал тот факт, что десятки стран "обеспокоены" карательными мерами - санкциями, которые Израиль ввел против ПА.



Министр заявил: "Бессмысленные заявления и подписи не помешают нам делать правильные решения для защиты наших граждан и обеспечения нашего будущего. Интерес каждой отдельной страны в мире должен состоять в том, чтобы остановить подстрекательство Палестинской автономии. ПА поощряет терроризм и платит террористам, убивающим евреев. Государство Израиль в первую очередь привержено безопасности Израиля".