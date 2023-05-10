



Элемент неожиданности: как Бен-Гвир помог обмануть Исламский джихад

Журналист газеты Маарив Таль Бен-Рам написал статью, в которой описывает “неожиданную роль”, которую сыграл Итамар Бен-Гвир в нынешней эскалации в успехе первой фазы боевых действий. инициированных ЦАХАЛем.



Ликвидация трех высокопоставленных членов "Исламского джихада" еще раз доказывает, что элемент неожиданности является необходимым условием успеха.



Ликвидация трех высокопоставленных лидеров "Исламского джихада" в момент начала операции, всего через неделю после окончания последнего раунда эскалации (который развился после смерти в тюрьме заключенного службы безопасности Хадера Аднана после 86-дневной голодовки), еще раз доказывает, что для того, чтобы добиться оперативного успеха, необходимо вернуть инициативу израильской стороне . Элемент неожиданности является необходимым условием. С точки зрения Израиля и оборонного ведомства, открывающий удар был очень успешным с оперативной точки зрения, требующим качественной разведки и высокого уровня исполнения со стороны ВВС.



Пусть неосознанно, но критика со стороны министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и меры бойкота, которые он предпринял вместе с членами своей партии "Оцма Йегудит" против правительства, верно послужили трюку ЦАХАЛа. Террористы поверили, что для израильтян раунд эскалации закончился неделю назад. Но вчера стало ясно, что на самом деле этот раунд эскалации не закончился, и что с точки зрения Израиля тайм-аут был взят лишь для того, чтобы реализовать принцип внезапности - который на этот раз полностью сработал.