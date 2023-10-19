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Эксперты: с начала войны 300 000 израильтян стали вынужденными переселенцами
19.10.2023 19:09 Анатолий Кравченко

Эксперты: с начала войны 300 000 израильтян стали вынужденными переселенцами

Около 300 тыс. израильтян стали вынужденными переселенцами с начала войны с ХАМАС в Газе, считают исследователи Израильского института демократии.

Большинство из них, как утверждает ИИД, основывая свои расчеты на данных Центрального статистического бюро, находятся на юге Израиля, в приграничных городах Газы, где ХАМАС совершал свои кровавые бесчинства.

Около 30 тыс. человек проживают на северной границе, где многие были эвакуированы или покинули страну добровольно из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны Ливана и Сирии.

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