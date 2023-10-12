



Эксперт: Нападение на Израиль не случайно произошло в день рождения Путина

Война, навязанная Израилю ХАМАСом, отвлекает внимание от войны в Украине, считает швейцарский эксперт и профессор Университета Санкт-Галлена Ульрих Шмид.



"Этот конфликт отвлекает внимание от войны в Украине. Потому Москва уже быстро вступила в игру как мирный посредник между ХАМАС и Израилем. Кроме того, конфликт отвлекает на себя военную помощь США, которая остро необходима Украине", - цитирует Шмида Bild.



"Нападение на Израиль, возможно, не совсем случайно произошло в день 71-летия Путина. Путин еще не звонил премьер-министру Израиля, чтобы выразить соболезнования. Это проясняет одну вещь: Путин получает значительную выгоду от этой войны, потому что чем тяжелее и дольше она будет, тем больше США дойдут до предела своих возможностей как поставщика оружия Израилю и Украине. Поэтому я вполне могу себе представить, что Путин не помешал иранскому правительству осмелиться на эскалацию, а фактически поддержал ее", - подчеркнул Йоахим Краузе из Кильского университета.