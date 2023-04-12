



Экс-посол Иордании в Израиле: "решение о двух государствах" не работает

Так называемое решение о двух государствах, которое продвигают для мирного урегулирования ситуации между Израилем и палестинцами, больше не представляется возможным.



Такое мнение выразил бывший посол Иордании Марван Муашер в интервью Radio Al -Balad.



"Мы имеем дело с религиозно и этнически экстремистским израильским правительством. Старые инструменты, которые Иордания использовала для работы с израильским правительством, больше не действуют", — сказал Муашер.



Он считает, что Амману нужно изменить свой подход в отношении Иерусалима, прекратив "дипломатически и гибко" работать с Израилем.



"Это правительство не придает никакого значения дипломатическим инструментам. Никогда прежде в истории Израиля не было такого правительства, в котором некоторые его члены открыто считают, что палестинцы не имеют права на существование", - добавил он.



