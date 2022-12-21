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Экс-министр обороны раскритиковал решение оставить тело террориста в Израиле
21.12.2022 15:15 Ольга Белозерова

Экс-министр обороны раскритиковал решение оставить тело террориста в Израиле

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа и бывший министр обороны Моше Яалон критикует решение уходящего министра обороны Бени Ганца оставить тело палестинского террориста Насера Абу Хамида, который умер от рака в заключении.

Об этом сообщает Times of Israel.

"В торговле телами нет необходимости - есть и другие методы оказания давления. Если есть опасения, что похороны спровоцируют подстрекательство, то прикажите похоронить его ночью в присутствии только семьи", - подчеркнул Яалон.

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