



Экс-главарь ХАМАСа: Израиль "играет с огнем"

Бывший главарь ХАМАСа Халед Машаль разразился очередными угрозами в адрес Израиля из-за Храмовой Горы.



Он заявил, будто Еврейское Государство "играет с огнем", позволяя евреям "вторгаться в мечеть Аль-Акса".



"Сопротивление" даст решительный ответ режиму, чтобы нейтрализовать его заговоры", - заявил Машаль.



Он также посетовал на растущее число стран, которые хотят нормализовать отношения с Израилем. Машаль призвал их "не допускать ошибку", потому что это, якобы, "предоставит серьезную угрозу для арабского мира".