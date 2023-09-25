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Экс-главарь ХАМАСа: Израиль "играет с огнем"
25.09.2023 20:08 Алина Груднева

Экс-главарь ХАМАСа: Израиль "играет с огнем"

Бывший главарь ХАМАСа Халед Машаль разразился очередными угрозами в адрес Израиля из-за Храмовой Горы.

Он заявил, будто Еврейское Государство "играет с огнем", позволяя евреям "вторгаться в мечеть Аль-Акса".

"Сопротивление" даст решительный ответ режиму, чтобы нейтрализовать его заговоры", - заявил Машаль.

Он также посетовал на растущее число стран, которые хотят нормализовать отношения с Израилем. Машаль призвал их "не допускать ошибку", потому что это, якобы, "предоставит серьезную угрозу для арабского мира".

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