



Экс-глава Моссада: действия Израиля в Иудее и Самарии равносильны апартеиду

Бывший глава Моссада Тамир Пардо объявил о том, что обращение Израиля с палестинцами в Иудее и Самарии якобы "равносильно апартеиду".



Такое высказывание он сделал в комментарии информагентству Associated Press.



"Здесь существует государство апартеида. Территория, где двух людей судят по двум правовым системам, это государство апартеида", - сказал он.



По словам Пардо, будучи главой Мосада, он неоднократно предупреждал премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что ему необходимо решить, каковыми должны границы Израиля, потому что в противном случае он рискует разрушить государство.



Это уже далеко не первое подобное его высказывание. Месяц назад Пардо объявил, что в Израиле идут процессы, похожие на процесс формирования Ку-Клукс-Клана.