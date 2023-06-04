



Египетский террорист, вероятно, был мотивирован религиозным экстремизмом

Согласно новой информации радио “Галей ЦАХАЛ” в воскресенье утром, 4 июня, террорист, убивший трех офицеров ЦАХАЛа на границе с Египтом в субботу, 3 июня, вероятно, был мотивирован религиозным экстремизмом.



Помимо Корана и огнестрельного оружия, у него был обнаружен нож, которым он перерезал стяжки на пограничном барьере, и шесть магазинов патронов к огнестрельному оружию.



Во время перестрелки, в которой Охад Дахан был убит, огонь открыл террорист. Командир бригады приблизился к террористу на военной машине после того, как его опознал беспилотник-разведчик ЦАХАЛа. Террорист произвел несколько выстрелов с расстояния в несколько сотен метров. По словам военных, в результате первого выстрела Дахан был застрелен, а еще один солдат получил легкие ранения. Раненый солдат получил осколочное ранение в руку, но к вечеру был выписан из госпиталя.



Позже египетская армия заявила в своем заявлении, что полицейский преследовал контрабандистов наркотиков, добавив, что “во время погони сотрудник службы безопасности участвовал в перестрелке, в результате которой погибли трое израильских солдат”.



Похороны всех троих погибших солдат состоятся в воскресенье днем, 4 июня.