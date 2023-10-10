Египетские грузовики с топливом и провизией повернулись назад
После предупреждения Израиля и закрытия КПП "Рафиах", египетские грузовики с топливом и провизией, направлявшиеся в Газу, вынуждены были развернуться назад.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
ЦАХАЛ ранее сообщил о том, что был обстрелян подземный туннель, который использовался для контрабанды оружия и техники на границе Египта и Газы.
Ранее Израиль заявил в послании Египту: "Если вы повезете грузы в Газу, мы будем бомбить грузовики".
صورة لشاحنات الوقود والبضائع الإسرائيلية تغادر الحدود المصرية - الفلسطينية، بعدما قصف الاحتلال محيط معبر #رفح.— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 10, 2023
تصوير فراس الشاعر📸
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