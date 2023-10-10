



Египетские грузовики с топливом и провизией повернулись назад

После предупреждения Израиля и закрытия КПП "Рафиах", египетские грузовики с топливом и провизией, направлявшиеся в Газу, вынуждены были развернуться назад.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



ЦАХАЛ ранее сообщил о том, что был обстрелян подземный туннель, который использовался для контрабанды оружия и техники на границе Египта и Газы.



Ранее Израиль заявил в послании Египту: "Если вы повезете грузы в Газу, мы будем бомбить грузовики".