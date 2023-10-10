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Египетские грузовики с топливом и провизией повернулись назад
10.10.2023 17:15 Алина Груднева

Египетские грузовики с топливом и провизией повернулись назад

После предупреждения Израиля и закрытия КПП "Рафиах", египетские грузовики с топливом и провизией, направлявшиеся в Газу, вынуждены были развернуться назад.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

ЦАХАЛ ранее сообщил о том, что был обстрелян подземный туннель, который использовался  для контрабанды оружия и техники на границе Египта и Газы.

Ранее Израиль заявил в послании Египту: "Если вы повезете грузы в Газу, мы будем бомбить грузовики".

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