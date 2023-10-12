



Египет требует от Израиля прекратить обстрелы пункта пропуска с сектором Газа

Министерство иностранных дел Египта обратилось к Израилю с требованием прекратить обстрелы вблизи пограничного перехода Рафах, единственного прохода, соединяющего Египет и сектор Газа. Этот срочное обращение направлена на обеспечение беспрепятственной доставки жизненно важной гуманитарной помощи палестинцам.



Обращаясь к этому вопросу в заявлении, опубликованном на своей официальной странице в Facebook в четверг, 12 октября, министерство иностранных дел Египта уточнило: «Несмотря на распространение неточной информации, пограничный переход остается полностью работоспособным и не закрывался ни разу с начала карантина. Однако основная инфраструктура на палестинской стороне была серьезно повреждена в результате авиаударов Израиля, что помешало нормальному функционированию перехода».



Египет призывает страны и организации, желающие доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, координировать усилия по доставке помощи через аэропорт Эль-Ариш, расположенный в северном регионе Египта.