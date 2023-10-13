



Египет созывает срочный региональный саммит по ситуации в Газе

Катарская газета “Аль-Араби Аль-Джадид” сообщила, что Египет провел переговоры с международными высокопоставленными чиновниками о проведении в ближайшие дни срочного регионального саммита по ситуации в Газе.



“В настоящее время ведутся дискуссии с влиятельными сторонами со стороны палестинцев, чтобы найти срочные и быстрые решения по преодолению гуманитарной катастрофы, с которой столкнулась Газа”, - сказал высокопоставленный египетский чиновник.



Каир предложил Иордании провести саммит. Ожидается, что в мероприятии примут участие Турция, Катар, Египет и Иордания, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. По-прежнему сохраняется неопределенность относительно участия ОАЭ и Саудовской Аравии.