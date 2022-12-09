



Египет предостерег Израиль от "насилия против палестинцев"

Египет предостерег Израиль от "эскалации и насилия против палестинского народа". Об этом сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на министерство иностранных дел Египта.



В заявлении МИДа отмечается, что "за последний год было убито более 200 палестинцев - самое большое число смертей за многие годы, - что предвещает опасность дальнейшего кровопролития".



Египет также предупредил об "опасных последствиях продолжения нынешней эскалации" и призвал международное сообщество принять меры, чтобы успокоить ситуацию, "а не относиться легкомысленно к усиливающимся дискурсам и риторике, которые ведут к эскалации и обострению насилия".



На этой неделе в результате столкновений с ЦАХАЛом были убиты четверо палестинцев. В четверг палестинцы бросали камни и бутылки с краской возле поселения Бейт-Арье Офарим, солдаты открыли ответный огонь. Один палестинец погиб, еще трое - ранены.



Кроме этого, в ходе операции в Дженине были убиты трое террористов, еще трое - задержаны.



Как отмечает "Гаарец", в последние годы Египет работает над тем, чтобы позиционировать себя в качестве ключевого игрока в арабо-израильском конфликте, особенно в отношении снижения напряженности в Газе и восстановлении ее инфраструктуры.



