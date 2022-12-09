Новости » Арабо-израильский конфликт
Египет предостерег Израиль от "насилия против палестинцев"
09.12.2022 19:33 Ольга Белозерова

Египет предостерег Израиль от "насилия против палестинцев"

Египет предостерег Израиль от "эскалации и насилия против палестинского народа". Об этом сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на министерство иностранных дел Египта. 

В заявлении МИДа отмечается, что "за последний год было убито более 200 палестинцев - самое большое число смертей за многие годы, - что предвещает опасность дальнейшего кровопролития".

Египет также предупредил об "опасных последствиях продолжения нынешней эскалации" и призвал международное сообщество принять меры, чтобы успокоить ситуацию, "а не относиться легкомысленно к усиливающимся дискурсам и риторике, которые ведут к эскалации и обострению насилия".

На этой неделе в результате столкновений с ЦАХАЛом были убиты четверо палестинцев. В четверг палестинцы бросали камни и бутылки с краской возле поселения Бейт-Арье Офарим, солдаты открыли ответный огонь. Один палестинец погиб, еще трое - ранены. 

Кроме этого, в ходе операции в Дженине были убиты трое террористов, еще трое - задержаны. 

Как отмечает "Гаарец", в последние годы Египет работает над тем, чтобы позиционировать себя в качестве ключевого игрока в арабо-израильском конфликте,  особенно в отношении снижения напряженности в Газе и восстановлении ее инфраструктуры. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы