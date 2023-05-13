



Египет передал еще одно предложение о прекращении огня

В субботу, 13 мая, Египет передал Израилю и палестинскому "Исламского джихаду" очередное предложение о прекращении огня.



Об этом сообщает Walla со ссылкой на осведомленный в деталях источник.



По данным канала "Аль-Джазира", который ссылается на источники, Каир призывает прекратить убийства мирных жителей и бомбежки домов. "Исламский джихад" якобы "в принципе" согласен, а Израиль еще не ответил.



В Израиле пока что не комментируют ситуацию. Как известно, ранее террористы "Исламского джихада" отложили предложение Египта прекратить обстрелы из Газы. В свою очередь, "Аль-Джазира" сообщила, что Израиль отказался прекращать операцию "Щит и стрела".





