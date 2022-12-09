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Египет озабочен "ростом насилия" в отношении палестинцев
09.12.2022 10:43 Алина Груднева

Египет озабочен "ростом насилия" в отношении палестинцев

Министерство иностранных дел Египта озабочено ростом "насилия" в отношении палестинцев.

 
Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало гибель трех террористов в ходе перестрелки с ЦАХАЛом в Дженине.
 
"Египет выражает глубокую обеспокоенность в связи с увеличением актов насилия на оккупированных территориях против палестинского народа", - сказали в Египте.
 
По данным МИД, в этом году было убито более 200 палестинцев.
 
"Мы призываем международное сообщество урегулировать ситуацию и не успокаиваться перед лицом политики эскалации, ведущей к насилию", - добавили в ведомстве.

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