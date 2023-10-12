



Египет отказывается предоставить коридоры для эвакуации гражданских лиц из Газы

Египет активизирует усилия по сдерживанию ситуации в секторе Газа, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи в Каире с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, говорится в сообщении канцелярии ас-Сиси.



По данным египетских источников в органах безопасности, на переговорах между Египтом, США, Катаром и Турцией обсуждалась идея доставки гуманитарной помощи через КПП Рафах между сектором Газа и Синайским полуостровом Египта в условиях географически ограниченного режима прекращения огня.



На этой неделе Египет неоднократно выступал с заявлениями, предостерегая от того, что нападение Израиля на Газу может привести к перемещению жителей анклава на египетскую территорию.



Посол Израиля в Египте Амира Орон в своем сообщении в социальных сетях заявила, что у Израиля нет намерений в отношении Синая, и он не просил палестинцев переселяться туда... Синай - это египетская территория.



Отвечая на вопрос о перспективе перемещения после встречи с Таяни, министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил: "Египет стремился открыть пропускной пункт Рафах для доставки гуманитарной помощи, продовольствия и медикаментов, но нестабильность и расширение конфликта приводят к еще большим трудностям и увеличению числа беженцев в безопасные районы, включая Европу".

