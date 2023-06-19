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Египет о столкновениях в Дженине: ситуация может выйти из-под контроля
19.06.2023 15:59 Алина Груднева

Египет о столкновениях в Дженине: ситуация может выйти из-под контроля

Египет осудил сегодняшний рейд ЦАХАЛа и МАГАВа в Дженине.

Министерство иностранных дел страны предупредило о последствиях эскалации.

"Эта агрессия противоречит всем международным законам и уставам", - сказано в заявлении.

По данным египетского внешнеполитического ведомства, такие рейды лишь "усугубляют ситуацию", которая, в свою очередь, может "выйти из-под контроля".

"Это подрывает усилия по снижению напряженности на оккупированных территориях", — резюмировали в Египте.

Напомним, что в ходе сегодняшнего рейда ЦАХАЛа террористы атаковали израильские силы. В результате, несколько бойцов получили ранения, а пять армейских автомобилей были подорваны. Между тем, минздрав ПА сообщает о том, что в результате столкновений пострадали 62 палестинца, еще четверо были убиты.

В свою очередь, израильские министры и депутаты призвали начать широкомасштабную военную операцию для того, чтобы "очистить гнезда" террористов.

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