



Египет о столкновениях в Дженине: ситуация может выйти из-под контроля

Египет осудил сегодняшний рейд ЦАХАЛа и МАГАВа в Дженине.



Министерство иностранных дел страны предупредило о последствиях эскалации.



"Эта агрессия противоречит всем международным законам и уставам", - сказано в заявлении.



По данным египетского внешнеполитического ведомства, такие рейды лишь "усугубляют ситуацию", которая, в свою очередь, может "выйти из-под контроля".



"Это подрывает усилия по снижению напряженности на оккупированных территориях", — резюмировали в Египте.



Напомним, что в ходе сегодняшнего рейда ЦАХАЛа террористы атаковали израильские силы. В результате, несколько бойцов получили ранения, а пять армейских автомобилей были подорваны. Между тем, минздрав ПА сообщает о том, что в результате столкновений пострадали 62 палестинца, еще четверо были убиты.



В свою очередь, израильские министры и депутаты призвали начать широкомасштабную военную операцию для того, чтобы "очистить гнезда" террористов.