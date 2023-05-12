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Египет направил новое предложение о прекращении огня
12.05.2023 20:25 Алина Груднева

Египет направил новое предложение о прекращении огня

Египет направил Израилю и палестинскому "Исламскому джихаду" новое предложение о прекращении огня.

Об этом сообщает Walla со ссылкой на двух высокопоставленных израильских источника.

Уточняется, что очередное предложение Каира включает в себя взаимное прекращение атак и обязательство не причинять вреда гражданскому населению и силам безопасности.

По словам источников, новая инициатива Египта уже ближе к позиции Израиля, чем предыдущие предложения, которые включали уступки террористам. В настоящее время оно изучается канцелярией премьер-министра.

 

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