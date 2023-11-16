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Египет надеется на скорое освобождение заложников
16.11.2023 17:00 Алина Груднева

Египет надеется на скорое освобождение заложников

Каир продолжает выступать в роли посредника в переговоров относительно освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

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"Египет поддерживает постоянные контакты с ХАМАСом и международными сторонами. Мы надеемся, что наши усилия приведут к быстрому освобождению похищенных", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, террористическая организация ХАМАС пообещала освободить всех похищенных граждан Таиланда. Однако это произойдет лишь в том случае, если посредникам удастся добиться прекращения огня в боевых действиях в Газе.


 

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