Египет надеется на скорое освобождение заложников
Каир продолжает выступать в роли посредника в переговоров относительно освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
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"Египет поддерживает постоянные контакты с ХАМАСом и международными сторонами. Мы надеемся, что наши усилия приведут к быстрому освобождению похищенных", - сказал министр.
Как сообщалось ранее, террористическая организация ХАМАС пообещала освободить всех похищенных граждан Таиланда. Однако это произойдет лишь в том случае, если посредникам удастся добиться прекращения огня в боевых действиях в Газе.