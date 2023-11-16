



Египет надеется на скорое освобождение заложников

Каир продолжает выступать в роли посредника в переговоров относительно освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Египта Самех Шукри.



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"Египет поддерживает постоянные контакты с ХАМАСом и международными сторонами. Мы надеемся, что наши усилия приведут к быстрому освобождению похищенных", - сказал министр.



Как сообщалось ранее, террористическая организация ХАМАС пообещала освободить всех похищенных граждан Таиланда. Однако это произойдет лишь в том случае, если посредникам удастся добиться прекращения огня в боевых действиях в Газе.





