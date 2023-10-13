



Египет критикует ЦАХАЛ из-за призывов к жителям Газы покинуть дома

Министерство иностранных дел Египта критикует Армию обороны Израиля за призывы к жителям севера Газы покинуть свои дома и эвакуироваться на юг.



"Мы предостерегаем от таких призывов. Этот шаг представляет собой серьезное нарушение норм международного гуманитарного права и подвергает опасности более миллиона палестинских граждан и их семьи", - сказали в МИД.



В египетском внешнеполитическом ведомстве призвали израильское правительство "воздержаться от эскалации".



"Такие меры будут иметь серьезные последствия для гуманитарной ситуации в Газе", - добавили в Каире.