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Египет критикует ЦАХАЛ из-за призывов к жителям Газы покинуть дома
13.10.2023 19:51 Алина Груднева

Египет критикует ЦАХАЛ из-за призывов к жителям Газы покинуть дома

Министерство иностранных дел Египта критикует Армию обороны Израиля за призывы к жителям севера Газы покинуть свои дома и эвакуироваться на юг.

"Мы предостерегаем от таких призывов. Этот шаг представляет собой серьезное нарушение норм международного гуманитарного права и подвергает опасности более миллиона палестинских граждан и их семьи", - сказали в МИД.

В египетском внешнеполитическом ведомстве призвали израильское правительство "воздержаться от эскалации".

"Такие меры будут иметь серьезные последствия для гуманитарной ситуации в Газе", - добавили в Каире.

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