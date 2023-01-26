



Египет и Турция тоже осудили ЦАХАЛ за операцию в Дженине

Египет и Турция присоединились к критике Израиля на фоне сегодняшнего контртеррористического рейда ЦАХАЛа в Дженине.



Министерство иностранных дел Египта потребовало "немедленного прекращения" такой деятельности.



Внешнеполитическое ведомство призвало ООН и другие международные органы сделать все, чтобы положить конец "неоднократным нападениям на палестинский народ".



В Анкаре выразили сожаление относительно гибели палестинцев, среди которых были террористы, готовящие нападение на Израиль.



"Глубоко обеспокоены усилением напряженности. Призываем Израиль предотвратить эскалацию", - сказано в заявлении.



Ранее с осуждением относительно операции Армии обороны Израиля выступила Иордания.