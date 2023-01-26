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Египет и Турция тоже осудили ЦАХАЛ за операцию в Дженине | Фото: ЦАХАЛ
26.01.2023 16:50 Алина Груднева

Египет и Турция тоже осудили ЦАХАЛ за операцию в Дженине

Египет и Турция присоединились к критике Израиля на фоне сегодняшнего контртеррористического рейда ЦАХАЛа в Дженине.

Министерство иностранных дел Египта потребовало "немедленного прекращения" такой деятельности.

Внешнеполитическое ведомство призвало ООН и другие международные органы сделать все, чтобы положить конец "неоднократным нападениям на палестинский народ".

В Анкаре выразили сожаление относительно гибели палестинцев, среди которых были террористы, готовящие нападение на Израиль.

"Глубоко обеспокоены усилением напряженности. Призываем Израиль предотвратить эскалацию", - сказано в заявлении.

Ранее с осуждением относительно операции Армии обороны Израиля выступила Иордания.

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