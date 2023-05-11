



Египет активизирует усилия по прекращению огня, отправив послов в Израиль

Египетская делегация направилась в Израиль, чтобы продолжать настаивать на прекращении операции "Щит и стрела". Израиль согласится на безоговорочное прекращение огня только с "Палестинским исламским джихадом", сообщили дипломатические источники, пишет JP.



Израиль не выдаст тело террориста и участника голодовки Хадера Аднана в рамках соглашения и не возьмет на себя обязательства по прекращению целенаправленных убийств террористов, заявил высокопоставленный дипломатический источник.



Скорее, Израиль продолжит наносить точечные удары по целям "Исламского джихада", в том числе по высокопоставленным деятелям террористической группировки, работая над сбором разведданных и стараясь не причинять вреда мирным жителям, сказал другой дипломатический источник.



Отвергая другие требования, Израиль по-прежнему открыт для прекращения огня с "Палестинским исламским джихадом" после неудавшейся попытки накануне вечером.



Однако, по словам источника, этого не произойдет до тех пор, пока ракетные обстрелы полностью не прекратятся. Полное прекращение огня со стороны Израиля наступит, когда будет полное и безоговорочное прекращение огня с другой стороны.



Кроме того, источник сообщил, что Израиль не сталкивается с давлением извне с целью прекращения операции.



Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что "усилия его страны в отношении эскалации в секторе Газа еще не принесли желаемых плодов и результатов".



"Военные операции в секторе Газа приводят к циклам насилия. Мы осуждаем последнюю операцию, которая привела к гибели женщин и детей. Агрессивное поведение Израиля ставит под угрозу региональную безопасность. Я призываю миролюбивые страны вмешаться и положить конец несправедливости, которую терпит палестинский народ", — сказал Шукри на пресс-конференции в Берлине в четверг.