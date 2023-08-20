



Эдельштейн отверг обвинения против убитых в Хаваре

Председатель Комитета по иностранным делам и безопасности, депутат Юлий Эдельштейн прокомментировал теракт в Хаваре и подверг критике утверждения о том, что отец и сын не должны были приезжать во враждебную деревню.



Эдельштейн сказал: "Тяжелые новости во время Шаббата. Трусливый террорист узнал, что они евреи, и застрелил отца и сына в упор".



Эдельштейн добавил: "Я не принимаю рассуждений о вине жертвы и не поддержу таких заявлений. Рассуждения, согласно которым евреям не разрешается передвигаться по суверенной территории Государства Израиль, в корне неверны и опасны. Свобода передвижения и личная безопасность будут и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме, и в Иудее и Самарии".



"Я верю в наши силы безопасности, они найдут террориста и пособников, кем бы они ни были", - заключил Эдельштейн.

