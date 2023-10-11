Новости » Арабо-израильский конфликт
Джон Кирби: Байден испытывает ту же ярость, что и любой израильтянин
11.10.2023 07:54 Аркадий Бочаровский

Джон Кирби: Байден испытывает ту же ярость, что и любой израильтянин

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал вчера вечером , 10 октября,  в специальном интервью для 12-го канала израильского ТВ о поддержке и помощи в обеспечении безопасности, оказанной США Израилю в войне - и об интервью на CNN, в котором ему было трудно говорить и он задыхался от горя.

"Я давал много интервью на телевидении, и в конце интервью Тапер (интервьюер) упомянул о фотографиях, которые я видел, и я подумал об этих фотографиях - о семьях, пострадавших от варварского насилия ХАМАС и о том, как они без всякой жалости разрушают человеческую жизнь", - сказал Кирби. "Это необычно по уровню жестокости, и это просто тронуло меня. Я не горжусь тем, что теряю самообладание, и стараюсь этого не делать, но в тот момент я не мог перестать думать о разбитых жизнях невинных израильтян. Не только тех, кто погиб, но и тех, кто был ранен, и членов семей, которые не знают, что с их близкими".

По его словам, президент Байден также видел тяжелые кадры, которые поступали из граничащих с Газой районов: "Он, конечно, видел эти кадры. Как человека, который любит и уважает Государство Израиль и израильский народ, это глубоко затронуло его. Он потрясен. Он опечален и испытывает ту же ярость, что и многие израильтяне в ответ на варварство ХАМАСа".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы