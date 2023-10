Джо Байден: повторный захват Израилем сектора Газа был бы большой ошибкой

Президент США Джо Байден в интервью программе "60 минут" телеканала CBS в воскресенье вечером согласился с тем, что "ХАМАС должен быть ликвидирован", но подчеркнул, что необходимо также найти путь к созданию палестинского государства.



"Должна быть Палестинская администрация. Должен быть путь к палестинскому государству", - заявил Байден.



На вопрос, считает ли он, что Израиль пойдет по этому пути после недавнего нападения ХАМАС на юг Израиля, президент ответил: "Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас, но я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского населения не разделяет взглядов ХАМАС и "Хизбаллы"".





