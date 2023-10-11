



Джиджи Хадид не поддержала палестинский террор



Многие голливудские знаменитости сейчас проводят информационную кампанию, в которой рассказывают о зверствах, совершенных против израильтян в прошлую субботу, 7-го октября. Присоединилась к ним и модель Джиджи Хадид, известная своей анти-израильской позицией. Уехав из Израиля, семья Хадид неустанна создавала шумные инфо-поводы для того, чтобы обвинить Израиль и поддержать палестинцев.



Вчера вечером Хадид написала пост.



“Мои мысли со всеми, кого затронули неоправданные действия этой трагедии. Каждый день в ходе конфликта гибнут невинные люди, многие из которых — дети.



Я невероятно сочувствую и мое сердце разбито из-за борьбы палестинцев и жизни под контролем. Внесу ясность. Я также чувствую ответственность перед своими собратьями-евреями. Хотя у меня есть мечты и надежды связанные с палестинцами, ни одна из них не включает в себя ущерб жизни евреев. Террор против невинных людей не соответствует Палестинскому освободительному движению и не приносит никакой пользы.



Я выражаю сегодня свои соболезнования всем моим близким с обеих сторон, палестинцам и евреям, я посылаю свою любовь каждому, кто бы это ни был и где бы вы ни находились. Существует множество сложных и личных чувств, но каждый человек заслуживает своих основных прав, таких как забота и безопасность, независимо от его национальности, религии, происхождения или места рождения. Я знаю, что моих слов никогда не будет достаточно и они никогда не залечат глубокие раны многих людей, но я всегда молюсь за спасение невинных”.

