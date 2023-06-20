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Дженин: Вертолет ЦАХАЛа совершил посадку после того, как в него попали боевики
20.06.2023 13:21 Аркадий Бочаровский

Дженин: Вертолет ЦАХАЛа совершил посадку после того, как в него попали боевики


Вертолет ВВС, получивший повреждения в ходе боя утром 19 июня в Дженине, приземлился на открытой местности из-за неисправности.

Корреспондент портала walla  Амир Бухбут сообщает, что вертолет, получивший небольшие повреждения  во время боевых действий в Дженине, совершил посадку на открытой местности. При этом ситуация не определяется как аварийная посадка. 

После посадки у  вертолета было обнаружено несколько пораженных мест с застрявшими в них пулями. Обстрел, вероятно, стал причиной неисправности. Вертолет обслуживается техниками ВВС и улетит после ремонта на свою базу.

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