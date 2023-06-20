



Дженин: Вертолет ЦАХАЛа совершил посадку после того, как в него попали боевики



Вертолет ВВС, получивший повреждения в ходе боя утром 19 июня в Дженине, приземлился на открытой местности из-за неисправности.



Корреспондент портала walla Амир Бухбут сообщает, что вертолет, получивший небольшие повреждения во время боевых действий в Дженине, совершил посадку на открытой местности. При этом ситуация не определяется как аварийная посадка.



После посадки у вертолета было обнаружено несколько пораженных мест с застрявшими в них пулями. Обстрел, вероятно, стал причиной неисправности. Вертолет обслуживается техниками ВВС и улетит после ремонта на свою базу.