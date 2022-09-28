



Дженин: убит сотрудник службы безопасности ПА

В ходе столкновений в Дженине был убит палестинец, который, как сообщается, был сотрудником службы безопасности Палестинской автономии.



Еще 10 человек получили ранения, сообщает Jerusalem Post.



По информации прессы, террористы в доме, окруженном израильскими военными, пытались бросить взрывчатку в израильские силы, но вместо этого взрывчатка взорвалась рядом с террористами.



Ранее Ynet сообщил о гибели другого палестинца - брата террориста, совершившего атаку на улице Дизенгоф в Тель-Авиве ранее в этом году.