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Дженин: убит сотрудник службы безопасности ПА
28.09.2022 11:17 Ольга Белозерова

Дженин: убит сотрудник службы безопасности ПА

В ходе столкновений в Дженине был убит палестинец, который, как сообщается, был сотрудником службы безопасности Палестинской автономии.

Еще 10 человек получили ранения, сообщает Jerusalem Post.

По информации прессы, террористы в доме, окруженном израильскими военными, пытались бросить взрывчатку в израильские силы, но вместо этого взрывчатка взорвалась рядом с террористами.

Ранее Ynet сообщил о гибели другого палестинца - брата террориста, совершившего атаку на улице Дизенгоф в Тель-Авиве ранее в этом году. 

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