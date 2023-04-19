



Дженин. Подробности предотвращенного мега-теракта



В результате операции ЦАХАЛа в Дженине был сорван крупный теракт, который планировалось осуществить в ближайшие дни. Силы ЦАХАЛа днем вошли в лагерь беженцев в Дженине и арестовали разыскиваемых лиц из "Палестинского исламского джихада".



Среди задержанных были сообщники террористов и двое "экспертов по транспортировке взрывчатки". Они должны были перевезти взрывчатку за пределы лагеря для осуществления терактов. Два специалиста по грузам были экспертами в области строительства и сборки грузов. Их работа заключалась в том, чтобы перемещать грузы с взрывчаткой до тех пор, пока их не получит другой человек.



В последние месяцы в волне террора произошли изменения - специализация членов Исламского джихада на взрывчатке является одним из проявлений этого.Для системы безопасности также очевидно, что существует стремление осуществлять все новые теракты, особенно в этот период, в последнюю неделю Рамадана и непосредственно перед Днем Памяти и Днем Независимости.