



Дьявольский план ХАМАСа : убить и захватить как можно больше детей

Сверхсекретные документы ХАМАС свидетельствуют о том, что террористы намеренно выбирали в качестве мишеней начальные школы и молодежный центр.



Документы, эксклюзивно полученные NBC News, показывают, что ХАМАС разработал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы "убить как можно больше людей", захватить заложников и быстро переправить их в сектор Газа.



Планы нападения, снабженные грифом "совершенно секретно" на арабском языке, представляют собой приказ двум хорошо подготовленным подразделениям ХАМАС окружить и проникнуть в населенные пункты, а также атаковать места скопления мирных жителей, в том числе детей. Израильские власти все еще устанавливают число погибших в Кфар-Саад.



Документы были найдены на телах террористов ХАМАС израильскими спасателями и переданы NBC News. Они содержат подробные карты и показывают, что ХАМАС намеревался убивать или брать в заложники мирных жителей и школьников.



На одной из страниц с грифом "Совершенно секретно" изложен план нападения на Кфар-Саад: "Боевому подразделению 1" предписано "удерживать новую школу Даат", а "Боевому подразделению 2" - "собирать заложников", "обыскивать молодежный центр Бней-Акива" и "обыскивать старую школу Даат".



На другой странице, озаглавленной "Совершенно секретный маневр", описывается план, согласно которому одно из подразделений ХАМАСа должно взять под охрану восточную часть Кфар-Саада, а второе - западную. В нем говорится: "убить как можно больше людей" и "захватить заложников". В числе других приказов - окружить столовую и удерживать в ней заложников.



По словам одного из источников в израильской армии и одного из представителей правительства, подробный план нападения на Кфар-Саад является частью большого количества документов, которые анализируют израильские официальные лица. Видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как террористы ХАМАСа проникают в кибуц 7 октября, демонстрирует тактику, схожую с той, что изложена в документах, полученных NBC News.



По словам израильских официальных лиц, более обширная группа документов свидетельствует о том, что ХАМАС систематически собирал разведывательную информацию о каждом кибуце, граничащем с Газой, и разрабатывал конкретные планы нападения на каждую деревню, включающие преднамеренные нападения на женщин и детей.



Согласно документам, два подразделения ХАМАС должны были подойти к Кфар-Саад отдельно с двух разных точек сбора. В документах также описывалось количество и типы транспортных средств, которые должны были использоваться каждой группой.



"Пункт сбора группы 1: колонна Хамза: один джип и четыре мотоцикла...



"Пункт сбора группы 2: колонна Абдель Рахман: один джип и четыре мотоцикла".



Также было указано, как именно должны двигаться машины к намеченным населенным пунктам:



"Длина взводного эшелона: примерно 125 метров...



"Форма и длина каждой группы на мотоциклах: 50 метров для каждой группы".



Один из офицеров ЦАХАЛа, отказавшийся назвать свою фамилию, пока идет расследование, сказал, что он поражен степенью планирования, которое было направлено на обеспечение максимальных потерь среди мирного населения. По его словам, "я никогда не видел такого детального планирования" массового теракта.















