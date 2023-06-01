



Двум палестинцам предъявлено обвинение в проникновении из Газы

В четверг, 1 июня, двум палестинцам было предъявлено обвинение в проникновении из Газы, которое было совершено в конце апреля.



Один из них, 31-летний Баха Абу Дахр, обвиняется в членстве в террористической группировке "Демократический фронт освобождения Палестины" (ДФОП).



В тексте обвинительного заключения сказано, что 30 апреля Абу Дахр с его соседом Ясиром Абу Мадифом прибыли к забору безопасности с болторезами и палестинским флагом.



Им удалось прорваться на территорию Израиля, но их быстро задержали. К ДФОП Абу Дахр присоединился в 2007 году. С 2012 года и до момента ареста он вел наблюдение за израильскими военными на границе и докладывал обо всем главарям террористической организации.