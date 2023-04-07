



Полиция: Двойной теракт в Тель-Авиве

Вечером, 7 апреля, автомобиль совершил наезды в двух локациях на набережной Тель-Авива, пострадали 7 человек, из которых один погиб, 6 получили ранения разной степени тяжести.



По данным полиции, террорист пытался совершить наезд на пешеходов, но его машина перевернулась в ходе отдельного инцидента. Он вышел из машины и продолжал стрелять, пока не был нейтрализован. В итоге, террорист погиб. Как выяснилось, им оказался житель Кфар-Касем.



Сообщается, что один из пострадавших пешеходов скончался. Им оказался 35-летний турист из Италии. Остальные пострадавшие также оказались иностранными туристами.



По данным MDA, в больницу доставлены четыре человека. Двое из них получили легкие травмы. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницы Ихилов и Вольфсон.



Подробности выясняются.







Follow up: At least five injuries among Israelis including serious injuries pic.twitter.com/59R6zlRclK — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 7, 2023

ירי בתל אביב: פצוע קשה ברחוב קויפמן. במקביל - רכב דרס אזרחים סמוך לצ'ארלס קלור והתהפך pic.twitter.com/uDc5vf9Nas — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023