Полиция: Двойной теракт в Тель-Авиве
Вечером, 7 апреля, автомобиль совершил наезды в двух локациях на набережной Тель-Авива, пострадали 7 человек, из которых один погиб, 6 получили ранения разной степени тяжести.
По данным полиции, террорист пытался совершить наезд на пешеходов, но его машина перевернулась в ходе отдельного инцидента. Он вышел из машины и продолжал стрелять, пока не был нейтрализован. В итоге, террорист погиб. Как выяснилось, им оказался житель Кфар-Касем.
Сообщается, что один из пострадавших пешеходов скончался. Им оказался 35-летний турист из Италии. Остальные пострадавшие также оказались иностранными туристами.
По данным MDA, в больницу доставлены четыре человека. Двое из них получили легкие травмы. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Их доставили в больницы Ихилов и Вольфсон.
Подробности выясняются.