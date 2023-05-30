



Двойная трагедия в семье: убитый в Самарии - родственник жертвы другого теракта

Убитый сегодня в Самарии Меир Тамари оказался родственником жертвы другого теракта - Эстер Хорган.



Тело жительницы Таль Менаше, матери шестерых детей, было найдено в лесу со следами насилия в 2020 году.



Террорист поджидал Эстер в лесу, подкрался к ней и ударил несколько раз по голове, после чего спрятал тело. Как стало известно, свекровь Тамари вышла за муж за вдовца убитой Биньямина Хоргана.



В эту среду Меир отпраздновал бы свой 32-й день рождения. У него остались жена Таль и двое детей в возрасте 1 и 3 года.