Двойная трагедия в семье: убитый в Самарии - родственник жертвы другого теракта
Убитый сегодня в Самарии Меир Тамари оказался родственником жертвы другого теракта - Эстер Хорган.
Тело жительницы Таль Менаше, матери шестерых детей, было найдено в лесу со следами насилия в 2020 году.
Террорист поджидал Эстер в лесу, подкрался к ней и ударил несколько раз по голове, после чего спрятал тело. Как стало известно, свекровь Тамари вышла за муж за вдовца убитой Биньямина Хоргана.
В эту среду Меир отпраздновал бы свой 32-й день рождения. У него остались жена Таль и двое детей в возрасте 1 и 3 года.
הטרור הכה פעמיים: מאיר תמרי שנרצח בפיגוע הוא קרוב משפחתה של אסתר הורגן ז"ל, שנרצחה בפיגוע לפני שנתיים וחציhttps://t.co/8uDkchH7c0@_Gitsis_ pic.twitter.com/qAlAE6xViJ— החדשות - N12 (@N12News) May 30, 2023