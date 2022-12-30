



Двое жителей Иерусалима примкнули к ISIS

В пятницу, 30 декабря, двоим жителям Иерусалима были предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации ISIS.



По версии следствия, 26-летний и 23-летний подозреваемые примкнули к террористам и совершали различные действия, чтобы соответствовать требованиям организации.



Один из них планировал атаку террористов-смертников в отношении солдат ЦАХАЛа на центральном вокзале в Иерусалиме.



Он передал второму обвиняемому инструкции по подготовке взрывчатки к использованию.

