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Двое жителей Иерусалима примкнули к ISIS
30.12.2022 14:17 Алина Груднева

Двое жителей Иерусалима примкнули к ISIS

В пятницу, 30 декабря, двоим жителям Иерусалима были предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации ISIS.

По версии следствия, 26-летний и 23-летний подозреваемые примкнули к террористам и совершали различные действия, чтобы соответствовать требованиям организации. 

Один из них планировал атаку террористов-смертников в отношении солдат ЦАХАЛа на центральном вокзале в Иерусалиме. 

Он передал второму обвиняемому инструкции по подготовке взрывчатки к использованию.
 

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