Двое жителей Иерусалима примкнули к ISIS
В пятницу, 30 декабря, двоим жителям Иерусалима были предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации ISIS.
По версии следствия, 26-летний и 23-летний подозреваемые примкнули к террористам и совершали различные действия, чтобы соответствовать требованиям организации.
Один из них планировал атаку террористов-смертников в отношении солдат ЦАХАЛа на центральном вокзале в Иерусалиме.
Он передал второму обвиняемому инструкции по подготовке взрывчатки к использованию.