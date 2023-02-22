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Двое солдат ЦАХАЛа ранены в ходе операции в Шхеме
22.02.2023 20:12 Алина Груднева

Двое солдат ЦАХАЛа ранены в ходе операции в Шхеме

В среду, 22 февраля, в ходе масштабной операции ЦАХАЛа в Шхеме двое солдат получили легкие ранения.

Это произошло в ходе обстрела израильских военных палестинцами. 

Пострадавших бойцов доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены о том, что они получили ранения.

Напомним, что во время операции ЦАХАЛа в Шхеме началась перестрелка, в результате которой погибли 10 палестинцев, более 100 получили ранения.

Разыскиваемые террористы открыли массированный огонь и отказались сдаваться. В течение нескольких часов бойцы ЦАХАЛа и ШАБАКаа вели перестрелку и запускали ракеты по зданию, пока оно не рухнуло. Израильские силы были выведены из Шхема, когда цель рейда была достигнута.
 

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