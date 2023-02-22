



Двое солдат ЦАХАЛа ранены в ходе операции в Шхеме

В среду, 22 февраля, в ходе масштабной операции ЦАХАЛа в Шхеме двое солдат получили легкие ранения.



Это произошло в ходе обстрела израильских военных палестинцами.



Пострадавших бойцов доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены о том, что они получили ранения.



Напомним, что во время операции ЦАХАЛа в Шхеме началась перестрелка, в результате которой погибли 10 палестинцев, более 100 получили ранения.



Разыскиваемые террористы открыли массированный огонь и отказались сдаваться. В течение нескольких часов бойцы ЦАХАЛа и ШАБАКаа вели перестрелку и запускали ракеты по зданию, пока оно не рухнуло. Израильские силы были выведены из Шхема, когда цель рейда была достигнута.

