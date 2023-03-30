



Двое поселенцев арестованы за беспорядки в Пурим в Хавара





Двое израильтян, проживающих в районе Самарии, были арестованы ШАБАКом и полицией после нападения на палестинцев с топором и камнями в Хавара в Пурим, сообщили ШАБАК и полиция в четверг.



Во время насилия в Пурим группа израильтян вошла в Хавара и начала нападать на палестинцев. В одном случае группа заметив палестинскую семью в машине возле магазина, стала бросать в машину камни и ударила топором одного из пассажиров.

По меньшей мере пять палестинцев получили ранения в ходе беспорядков в Пурим.



Израильские жители из этого района сообщили в то время, что около 50 палестинцев в Хавара забросали камнями израильские автомобили, проезжающие мимо, повредив не менее четырех машин. О травмах не сообщалось.



Согласно сообщениям палестинцев, поселенцы также обстреляли автомобиль, в котором ехала палестинская семья. Сообщается, что на видео с места происшествия видно пулевое отверстие в лобовом стекле и разбитая часть лобового стекла.



Через неделю после столкновений ШАБАК и израильская полиция арестовали двух жителей Самарии – Ханоха Рабина, жителя Гиват-Ронена, и Раза Гирона, жителя Ицхара. В четверг против них было предъявлено обвинение в совершении террористического акта с отягчающими обстоятельствами и умышленного повреждения транспортного средства по расистским мотивам.



Рабин и Хирон принадлежат к группе, которая наносит ущерб палестинцам и подрывает работу израильских сил безопасности.