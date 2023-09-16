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Двое палестинских заключенных продолжают голодовку 45-й день подряд
16.09.2023 12:28 Алина Груднева

Двое палестинских заключенных продолжают голодовку 45-й день подряд

Двое палестинских заключенных 16 сентября продолжили голодовку, протестуя против административных задержаний.

По данным арабских СМИ, Кайд аль-Фасфус и Султан Халлуф голодают 45-й день подряд.

Палестинские правозащитники заявили, что жизни двух бунтовщиков находятся под угрозой. Они просят международное сообщество вмешаться в ситуацию и добиться освобождения палестинцев.

Кайд аль-Фасфус был арестован 2 мая 2023 года. До этого он провел около семи лет в израильской тюрьме. Во время предыдущего ареста он также объявлял голодовку. Султан Халлуф тоже уже имел опыт подобного бунта в израильской тюрьме.

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