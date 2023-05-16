



Двое палестинцев приговорены к пожизненному заключению за теракт в Эльаде

Двое палестинцев признаны виновными в совершении смертоносного террористического акта в городе Эльад в прошлом году и приговорены к пожизненному заключению.



5 мая 19-летний Асад Юсеф Асад аль-Рифаи и 20-летний Субхи Эмад Сбейхат зарезали ножом трех человек и тяжело ранили еще нескольких.



Суд Лода приговорил каждого из них к четырем пожизненным заключениям за убийство и покушение на убийство и к дополнительным 20 годам за связанные с ними террористические преступления.



Аль-Рифаи признался службам безопасности, что он совершил нападение с топором вместе со Сбейхатом, убив Орена Бен-Ифтаха, 35-летнего водителя из Лода, и жителей Эльада Йонатана Хавакука и Боаза Голя, обоим около 40 лет. Пара напала на мирных жителей на улицах города и в парке, когда израильтяне праздновали День независимости на открытом воздухе.



