



Двое палестинцев и подросток из Умм-эль-Фахм планировали теракт

ШАБАК и израильская полиция предотвратили попытку двух палестинцев из Иудеи и Самарии и несовершеннолетнего араба из Умм-эль-Фахма совершить теракт



Об этом сообщает Times of Israel.



Двое палестинцев были задержаны несколько недель назад. Ожидается, что на следующей неделе им будет предъявлено обвинение.



Их арест последовал за задержанием подростка из Умм-эль-Фахма, которому были предъявлены обвинения в предполагаемой принадлежности к неназванной террористической группе и хранении материалов для изготовления бомб.



Допрос подростка из Умм-эль-Фахм привел к аресту двух палестинцев из Иудеи и Самарии, обоим по 20 лет.